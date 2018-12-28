2018-12-28T15:10:02+03:00
Происшествия

Полицейские задержали грабителей новогодних украшений из магазина в Удмуртии

Ущерб составил 350 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии полицейские задержали подозреваемых в краже новогодних украшений из магазина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Двое жителей Ижевска, ранее судимых оказались причастными к кражам из магазина игрушек. Их задержали с поличным в магазине на улице Маяковского. Оказалось, они залезли в магазин ночью, разобрав кирпичную стену. Деньги украли из кассы и сейфа, игрушки с прилавков, - сообщает пресс-служба.

В ходе личного досмотра были найдены похищенные гирлянды, радиоуправляемые игрушки и деньги. Ущерб составил 350 тысяч рублей.

На данный момент подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, также возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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