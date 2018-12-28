Полицейские задержали грабителей новогодних украшений из магазина в Удмуртии
В Удмуртии полицейские задержали подозреваемых в краже новогодних украшений из магазина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Двое жителей Ижевска, ранее судимых оказались причастными к кражам из магазина игрушек. Их задержали с поличным в магазине на улице Маяковского. Оказалось, они залезли в магазин ночью, разобрав кирпичную стену. Деньги украли из кассы и сейфа, игрушки с прилавков, - сообщает пресс-служба.
В ходе личного досмотра были найдены похищенные гирлянды, радиоуправляемые игрушки и деньги. Ущерб составил 350 тысяч рублей.
На данный момент подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, также возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Бывшего экс-главу Александра Соловьева привезли в Завьяловский суд Удмуртии(подробнее).
Жителей Удмуртии предупреждают об ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде(подробнее).
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»