2018-12-29T07:15:28+03:00
Общество

Салон лазерной эпиляции в Ижевске закрыли на месяц из-за нарушений правил гигиены

На них пожаловалась одна из клиенток
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: КП - Санкт-ПетербургФото: КП - Санкт-Петербург
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Первомайский районный суд Ижевска на 30 дней закрыл салон лазерной эпиляции и косметологии «Delete» после жалобы одной из клиенток в управление Роспотребнадзора по Удмуртии. По информации пресс-службы ведомства, женщина заявила об отсутствии разрешительных документов на оборудование для проведения процедуры эпиляции и отсутствии раковины для мытья рук персонала.

В ходе расследования, проведенного специалистами ведомства, изложенные жалобы были подтверждены, а также выявлены новые. Так, в салоне обнаружили нарушение правил гигиенической обработки рук персоналом, нарушения правил обеззараживания воздуха в помещении, отсутствовала сопроводительная документация на используемые дезсредства, лабораторные исследования в соответствии с программой производственного контроля не проводились.

Решение в законную силу относительно приостановления деятельности салона «Delete» по адресу ул. Ленина, 23, офис 605 не вступило.

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