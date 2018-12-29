2018-12-29T07:56:47+03:00
Общество

Ижевская пенсионерка отдала мошенникам все свои сбережения

Ей сообщили, что ее сын сбил человека
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: m.top55.infoФото: m.top55.info
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68-летняя жительница Ижевска перечислила мошенникам все свои сбережения на сумму 10 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По информации ведомства, на мобильный телефон женщины позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником дорожно-патрульной службы полиции. Он сообщил ей, что ее сын, находясь за рулем авто, сбил пешехода. Чтобы освободить его от ответственности, у женщины потребовали 60 тыс. руб. У ижевчанки в наличии имелось только 10 тыс. руб., которые она перевела звонившему.

В настоящий момент отделом по Индустриальному району СУ УМВД России по Ижевску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба»). В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.

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