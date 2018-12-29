29 декабря в Удмуртии ожидается похолодание
В Удмуртии ожидается похолодание 29 декабря к вечеру. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Судя по сервису Яндекс Погода, 29 декабря, в субботу температура воздуха днем будет −16…−14 градусов, ночью похолодает до −21…−20 градусов, также пройдет небольшой снег.
30 декабря, в воскресенье температура воздуха днем будет −19…−17 градусов, ночью −16…−15 градусов небольшой снег.
31 декабря, в понедельник −15…−14 градусов днем, ночью −14…−13 градусов, небольшой снег.
1 января 2019 года температура воздуха будет −11…−10 градусов, ночью −12 градусов, также пройдет небольшой снег.
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