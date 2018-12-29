2018-12-29T08:31:02+03:00
Общество

29 декабря в Удмуртии ожидается похолодание

А также прогноз погоды на новогоднюю ночь
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии ожидается похолодание 29 декабря к вечеру. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Судя по сервису Яндекс Погода, 29 декабря, в субботу температура воздуха днем будет −16…−14 градусов, ночью похолодает до −21…−20 градусов, также пройдет небольшой снег.

30 декабря, в воскресенье температура воздуха днем будет −19…−17 градусов, ночью −16…−15 градусов небольшой снег.

31 декабря, в понедельник −15…−14 градусов днем, ночью −14…−13 градусов, небольшой снег.

1 января 2019 года температура воздуха будет −11…−10 градусов, ночью −12 градусов, также пройдет небольшой снег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самый холодный март и снег 1 июня: какой была погода в Ижевске в 2018 году(подробнее)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске на месяц приостановили работу салона эпиляции после проверки Роспотребнадзора(подробнее)

Сотрудники МЧС спасли 11 человек при пожаре в пятиэтажном доме в Сарапуле(подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель автомобиля «Лада-Калина» насмерть сбил пешехода в Удмуртии
29 декабря пройдет заключительный день «Ижевской винтовки»
Подозреваемого в ограблении бара задержали в Ижевске
Пьяный мужчина из Удмуртии хотел убить свою жену
Фигуристка Алина Загитова из Ижевска отрабатывает новый элемент
Горку для ребят из детского дома построили активисты Сарапула
Уверенное движение к новым рубежам с сервисной поддержкой Volkswagen
Ижевская пенсионерка отдала мошенникам все свои сбережения
Салон лазерной эпиляции в Ижевске закрыли на месяц из-за нарушений правил гигиены
При пожаре в пятиэтажном доме в Удмуртии сотрудники МЧС спасли 11 человек
Девочка Соня из Удмуртии получила подарок от Александра Бречалова и теперь сможет много ходить
Заседание по делу экс-главы Удмуртии Соловьева пройдет 9 января 2019 года
В Ижевске трамвай сбил пешехода
Свидетелями по делу экс-главы Удмуртии Соловьева будут члены правительства и администрации Ижевска