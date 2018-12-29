Уверенное движение к новым рубежам с сервисной поддержкой Volkswagen

СЕГОДНЯ 08:44 2018-12-29T08:44:56+03:00

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Официальный сервисный центр «ИТС-Авто» заботится о своих клиентах и дарит возможность обслужить коммерческий транспорт без предварительной записи, что сэкономит ваше время. Вам стоит лишь приехать в наш дилерский центр и специалисты устранят неисправность любой сложности. В наличии имеется более 40 тысяч оригинальных деталей Volkswagen с гарантией два года без ограничения пробега.

Персональные мастера-консультанты по корпоративному сервису подберут оптимальные решения для корпоративных клиентов и специальные условия обслуживания коммерческих автомобилей Volkswagen.

В течение срока действия заводской гарантии все коммерческие автомобили Volkswagen защищены программой «Гарантия Мобильности»: если возникшая неисправность не позволяет технике продолжить движение, специалисты «ИТС-Авто» помогут решить все вызванные данным обстоятельством проблемы.

Также у вас есть возможность воспользоваться при обслуживании своего автомобиля действующей выгодой на работы до 25% и на оригинальные запасные части Volkswagen до 40%. Благодаря сервисному онлайн-калькулятору на сайте com.its-auto.ru вы можете узнать точную стоимость обслуживания.

Обезопасьте себя от непредвиденных расходов на ремонт- запишитесь на обслуживание в официальном сервисном центре «ИТС-Авто» по телефону: 901-600.

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