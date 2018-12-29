2018-12-29T11:07:36+03:00
Дом. Семья

Горку для ребят из детского дома построили активисты Сарапула

Они уже третий год проводят акцию «Подари детям сказку»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: https://vk.com/srmsarapulФото: https://vk.com/srmsarapul
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Горку для ребят из детского дома построили члены совета молодежи в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

- Продолжаем марафон добрых дел Совета работающей молодежи города Сарапула. Благодаря совместной работе Совета в детском доме появилась горка. Вместе мы делаем мир добрее! – сообщили участники акции на странице своей группы в социальных сетях.

Фото: https://vk.com/srmsarapul

Фото: https://vk.com/srmsarapul

Оказывается, активисты уже третий год подряд проводят акцию «Теплые ручки» и «Подари детям сказку». Также они поиграли с детьми и Дедом Морозом и Снегурочкой, и, конечно же, угостили сладостями.

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