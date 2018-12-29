Горку для ребят из детского дома построили активисты Сарапула
Горку для ребят из детского дома построили члены совета молодежи в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.
- Продолжаем марафон добрых дел Совета работающей молодежи города Сарапула. Благодаря совместной работе Совета в детском доме появилась горка. Вместе мы делаем мир добрее! – сообщили участники акции на странице своей группы в социальных сетях.
Фото: https://vk.com/srmsarapul
Оказывается, активисты уже третий год подряд проводят акцию «Теплые ручки» и «Подари детям сказку». Также они поиграли с детьми и Дедом Морозом и Снегурочкой, и, конечно же, угостили сладостями.
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