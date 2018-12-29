Горку для ребят из детского дома построили активисты Сарапула

СЕГОДНЯ 09:23 2018-12-29T11:07:36+03:00

Они уже третий год проводят акцию «Подари детям сказку»

Изменить размер текста: A A

Горку для ребят из детского дома построили члены совета молодежи в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

- Продолжаем марафон добрых дел Совета работающей молодежи города Сарапула. Благодаря совместной работе Совета в детском доме появилась горка. Вместе мы делаем мир добрее! – сообщили участники акции на странице своей группы в социальных сетях.

Фото: https://vk.com/srmsarapul

Оказывается, активисты уже третий год подряд проводят акцию «Теплые ручки» и «Подари детям сказку». Также они поиграли с детьми и Дедом Морозом и Снегурочкой, и, конечно же, угостили сладостями.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сотрудники МЧС спасли 11 человек при пожаре в пятиэтажном доме в Сарапуле (подробнее)

Девочка Соня из Удмуртии получила подарок от Александра Бречалова (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».