2018-12-29T11:05:12+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина из Удмуртии хотел убить свою жену

Он ударил женщину кухонным ножом
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Сотрудники межрайонного следственного отдела следственного управления следственного комитета России задержали мужчину, который хотел убить свою жену. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- 28 декабря супруги употребляли спиртные напитки, в ходе застолья у них произошла ссора и мужчина ударил свою жену кухонным ножом в шею. Женщина смогла позвать на помощь соседей, - сообщает ведомство.

Женщину отвезли в больницу, подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии. На данный момент следователями готовятся материалы для предъявления ему обвинения и направления в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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