Подозреваемого в ограблении бара задержали в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:26 2018-12-29T11:04:04+03:00

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В Ижевске задержали 25-летнего местного жителя, он обвиняется в ограблении одного из баров города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что 20 декабря молодой человек разбил окно и проник в помещение бара. Там он украл деньги, пиво и продукты, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, сумма ущерба составила 6,5 тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его, оказалось, молодой человек безработный и ранее был судим.

На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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