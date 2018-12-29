2018-12-29T11:48:01+03:00
Общество

Tele2 подготовила сеть к новогодним праздникам

Таким образом обеспечив ее бесперебойную работу
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В канун Нового года и праздничных дней января технические специалисты Tele2 подготовили сетевую инфраструктуру к повышенным нагрузкам. Чтобы увеличить пропускную способность сети, оператор активировал дополнительные приемопередатчики и расширил каналы связи между основными сетевыми элементами. Также специалисты компании провели работы по увеличению пропускной способности каналов связи между Tele2 и другими операторами.

При подготовке сети к работе в новогоднюю ночь Tele2 уделила особое внимание и местам массового скопления людей, пешеходным зонам, центральным площадкам празднования в районах Ижевска и республики. Увеличение емкости сети позволит обеспечить качественными услугами связи максимальное количество жителей и гостей Удмуртии.

В праздничные дни в сети оператора традиционно возрастает как голосовая, так и интернет-активность пользователей мобильной связи. Так, в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года абоненты Tele2 в Удмуртии совершили более 17 млн звонков общей продолжительностью 42 млн минут. При этом интернет-трафик Tele2 в регионе в новогоднюю ночь вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза. Основываясь на этих данных, а также анализируя пиковые нагрузки на сеть и пользовательскую активность абонентов в 2018 году, технические специалисты в течение всего года развивали сетевую инфраструктуру в регионе.

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