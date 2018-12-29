2018-12-29T13:48:40+03:00
Дом. Семья

«Дед Мороз – в каждый дом!» - волонтеры Удмуртии посещают детей, которые не могут самостоятельно передвигаться

На данный момент волонтеры объехали уже более 30 детей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Благотворительная акция «Дед Мороз – в каждый дом!» - это волонтеры, объединенные в общественную организацию детей-инвалидов и их родителей «Ассоль», приезжающие к детям, которые не могут самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Мы уже объехали более 30 детей, которые не могут самостоятельно передвигаться. Стараемся сделать всё, чтобы наши подопечные, живущие в Ижевске и близлежащих районах, не остались без внимания. Ведь не все из них могут прийти на ёлку, не везде пока для таких людей создана доступная среда, поэтому появление Деда Мороза и Снегурочки на пороге дома превращает их жизнь в сказку. Хочу отметить, что нам в проведении акции уже не первый год помогают самые обычные люди, - говорит член общественной палаты Удмуртии, лауреат премии «Признание» Александра Семёнова.

Также волонтеры продолжат радовать детей и в ближайшие дни.

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