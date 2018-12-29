Три машины столкнулись в Ижевске на улице Удмуртская

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-29T13:50:56+03:00

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В Ижевске 29 декабря, в субботу, произошло тройное столкновение на улице Удмуртской возле Удмуртского государственного университета. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- По предварительным данным водитель автомобиля «Дэу» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Рено» и «Лада-Гранта», - сообщает ведомство.

Пострадавших нет, все обстоятельства аварии выясняются. По предварительным данным водителю автомобиля «Дэу» стало плохо, на данный момент его отвезли в больницу.

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