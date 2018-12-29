Что ижевчане смогут посмотреть в январе

СЕГОДНЯ 13:55 2018-12-29T13:55:07+03:00

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С мультиплатформенным ТВ «Дом.ru Movix» фильмы, программы и ТВ-шоу можно смотреть с экрана телевизора, подключенного к ТВ-приставке, через приложение для Smart TV*, с мобильных устройств или с сайта movix.ru. Благодаря сервису «телеархив» все фильмы и сериалы доступны еще 3 дня после эфира.

На канале «Кинопремьера» в пакете каналов «Настрой кино» зрителей ждут сразу 4 эксклюзивных премьеры: 9 января «Человек-муравей и Оса» (12+), 16 января «Красотка на всю голову» (16+), 23 января «Лето» (18+) и 30 января «Отель «Артемида» (18+).

Телеканал ViP Premiere** покажет две кинопремьеры: комедийный боевик «Такси 5» (18+) и приключенческий фильм «Мир Юрского периода 2» (12+). Любителей сериалов ViP Premiere также порадует новым сезоном фантастического шпионского триллера «Двойник» (18+).

Сюрпризы в январе ждут фанатов еще нескольких сериалов. Наверное, самой громкой премьерой станет долгожданный 3 сезон «Настоящего детектива», который стартует 14 января в Амедиатеке и на телеканале AMEDIA Premium***. 23 января на телеканале FOX стартует сериал «Перерождение» (16+). SONY SCI-FI**** впервые на российском ТВ-экране покажет сериал «Джессика Джонс» (16+). А зрителей SONY CHANNEL***** ждет премьера 4 сезона фантастического сериала «Чужестранка» (16+).

Любителей познавательных телепередач точно заинтересует премьера от National Geographic****** – 20 января на телеканале стартует художественно-документальный сериал «Кремниевая долина» (16+).

Телеканал «Живи» с 21 января запускает доступные и эффективные тренировочные комплексы с рекомендациями по питанию и позитивным настроем от популярного бодибилдера - Сергея Глушко.

* Услуга доступна новым клиентам, владельцам Smart-телевизоров Samsung и LG, выпущенным после 01.01.2013 года.

**ВиП Премьер, ***АМЕДИА Премиум, ****СОНИ СКАЙ-ФАЙ, *****СОНИ ШАНЕЛЬ, ******Нэйшнл Географик

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