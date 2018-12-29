Ижевчане могут поздравить родных с Новым годом с большого экрана
Под Новый год должны случаться чудеса. И одно из них жителям Ижевска подарил «Райффайзенбанк». В последние дни декабря в городе запустили необычный проект: предложили жителям создать новогоднюю онлайн-открытку, а затем разместить её на огромном уличном билборде. Поздравить таким оригинальным способом своих родных и друзей может каждый!
Чтобы увидеть свое фото на большом экране в центре города, достаточно пары минут и несколько кликов:
1. Заходите на специальную страницу проекта.
2. Выберите город и один из предложенных дизайнов для открытки.
3. Загрузите свою фотографию, чтобы город узнал, кто его поздравляет.
4. Поделитесь поздравлением в социальных сетях.
5. Попадите на билборд в центре любимого города.
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