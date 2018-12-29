2018-12-29T15:23:07+03:00
Общество

Обитатели ижевского зоопарка уже начали получать подарки

Перед Новым годом никто не останется без подарка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/club_udm_zooФото: vk.com/club_udm_zoo
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Обители ижевского зоопарка начали получать новогодние подарки. Об этом сообщают в группе зоопарка «ВКонтакте».

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Например, выдра Флоки был очень рад подаркам, Дед Мороз ему принес погремушки, яркие шары и лакомства. Флоки сначала выбрал игрушку, а уже потом принялся за лакомства.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Фото: vk.com/club_udm_zoo

А еще свой новогодний подарок дождалась орангутана Лола, ей как истинной женщине приготовили сюрприз из разноцветных баночек, которые можно раскручивать, разбирать, переливать жидкости. Ну и, конечно же, любимое ее лакомство – огромное манго.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Фото: vk.com/club_udm_zoo

В канун Нового года каждый обитатель зоопарка обязательно получит подарок! Их с любовью придумывали и подготавливали сотрудники, а мечты некоторых животных лично исполнял сам Дед Мороз.

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