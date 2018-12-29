Обитатели ижевского зоопарка уже начали получать подарки
Обители ижевского зоопарка начали получать новогодние подарки. Об этом сообщают в группе зоопарка «ВКонтакте».
Фото: vk.com/club_udm_zoo
Например, выдра Флоки был очень рад подаркам, Дед Мороз ему принес погремушки, яркие шары и лакомства. Флоки сначала выбрал игрушку, а уже потом принялся за лакомства.
Фото: vk.com/club_udm_zoo
А еще свой новогодний подарок дождалась орангутана Лола, ей как истинной женщине приготовили сюрприз из разноцветных баночек, которые можно раскручивать, разбирать, переливать жидкости. Ну и, конечно же, любимое ее лакомство – огромное манго.
Фото: vk.com/club_udm_zoo
В канун Нового года каждый обитатель зоопарка обязательно получит подарок! Их с любовью придумывали и подготавливали сотрудники, а мечты некоторых животных лично исполнял сам Дед Мороз.
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