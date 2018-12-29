Роспотребнадзор Удмуртии дал несколько советов, чтобы праздник не омрачился отправлением
Роспотребнадзор Удмуртии дал несколько советов, чтобы застолье не омрачилось отравлением. Продукты необходимо покупать в местах организованной торговли. Обращать внимание на наличие этикетки. Также на дату производства, срок хранения. Также смотреть на целостность упаковки и хранить продукты не более, чем 1-2 дня.
А еще необходимо помнить о режиме питания, так как потребление пищи в ночное время - большой стресс для организма. Поэтому в новогоднюю ночь специалисты рекомендуют основной прием пищи перенести на 20-21 час, а в полночь ограничится закусками и легкими салатами.
Алкоголь для праздничного стола необходимо покупать только на предприятиях, которые имеют лицензию.
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