1 января 2019 года ижевчане могут принять участие в забеге обещаний

СЕГОДНЯ 15:34 2018-12-29T15:34:19+03:00

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Все желающие жители Ижевска 1 января 2019 года могут поучаствовать в забеге обещаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В парке имени Кирова и еще в 60 городах мира состоится забег обещаний. Задача участников проста – пробежать символическую дистанцию 2019 метров. Каждый участник получит собственный стартовый номер со слоганом «Я бегу и обещаю», на котором нужно будет написать обещания и поставить цели на 2019 год.

Старт состоится в 12.00 у центрального входа в парк, после завершения забега всех участников ждет горячий чай.

Участвовать можно бесплатно, нужно только зарегистрироваться на сайте.

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