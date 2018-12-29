Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила 11-летнюю девочку в Ижевске
В Ижевске водитель автомобиля «Лада-Калина», 48-летняя женщина, сбила 11-летнюю девочку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
- 28 декабря, в четверг, напротив дома №32 по улице Архитектора Берша женщина водитель «Лады-Калина» сбила 11-летнюю девочку-пешехода, - сообщает ведомство.
В результате ДТП девочка пострадала. По предварительным данным подросток переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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