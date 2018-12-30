2018-12-30T15:44:59+03:00
Общество

Мечты сбываются: 13-летняя Ксюша из Удмуртии попадет на Кремлевскую Елку, а 5-летний Дима получит двухъярусную кровать

Дети получили подарки в рамках благотворительного проекта
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Поздеев/пресс-служба главы и правительства УРФото: Поздеев/пресс-служба главы и правительства УР
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В Удмуртии продолжается благотворительный проект «Мечты сбываются!». На этот раз подарки из рук руководителя Администрации главы и правительства Удмуртии получили 13-летнйй Ксюша, 5-летний Дима и 7-летний Илья.

Девочка страдает генетическим заболеванием и всегда мечтала попасть на Кремлевскую Елку. И 4 января ее желание осуществиться – вместе с мамой она отправиться в Москву.

Фото: Поздеев/пресс-служба главы и правительства УР

Фото: Поздеев/пресс-служба главы и правительства УР

- Желания пятилетнего Дмитрия, ребёнка с ихтиозом, - двухъярусная кровать с рабочим местом внизу и шведская стенка. Дима рассказал Сергею Витальевичу стихотворение, которое придумал сам и выступал с ним на Ёлке у Деда Мороза и Снегурочки: «Зима, зима – холодно, ребятки одеваются тепло». А также им вручили сертификаты, - сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: Поздеев/пресс-служба главы и правительства УР

Фото: Поздеев/пресс-служба главы и правительства УР

У Илья синдром Дауна, но он очень любознателен и обожает знакомиться с различной техникой, а также увлечён космическими кораблями. Сергей Смирнов передал Илье от главы Удмуртии 3D-конструктор космической ракеты, а после новогодних каникул для него и мамы будет организована увлекательная экскурсия на предприятия Удмуртии, речь идёт о посещении Сарапульской кондитерской фабрики. Илья в свою очередь приготовил и подарил свой подарок – картину из цветного песка, которую он сделал своими руками.

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