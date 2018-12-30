2018-12-30T16:23:07+03:00
Общество

В зоопарке Ижевска появились обаятельные галаго

Пара приехала в Удмуртию из Нижнего Новгорода
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: зоопарк УдмуртииФото: зоопарк Удмуртии
Изменить размер текста:

Чуть больше недели назад в зоопарке Ижевска появились новые обитатели – пара сенегальских галаго, которые приехали из зоопарка Нижнего Новгорода. Алан и Ива – это уже сложившаяся пара. Влюбляют они в себя с первого взгляда своим невероятным забавным видом. Кстати, размером создания не больше ладошки.

- Сенегальский галаго широко распространён в Центральной Африке. Эти приматы активны ночью. В это время суток они отправляются на поиски корма. При этом они передвигаются, лазая вертикально и прыгая, преодолевают расстояние до 5 м. Спят, прижавшись тесно друг к другу, - рассказали в зоопарке.

Фото: зоопарк Удмуртии

Фото: зоопарк Удмуртии

Появление новичков в зоопарке в канун Нового года, кажется, уже становится традицией. В прошлом году на зимние каникулы всех радовал новый вид животного – двупалый ленивец. Теперь в праздники можно прийти понаблюдать и за малышками галаго.

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мечты сбываются: 13-летняя Ксюша из Удмуртии попадет на Кремлевскую Елку, а 5-летний Дима получит двухъярусную кровать
Где можно будет посмотреть новогоднее обращение Президента России Владимира Путина и главы Удмуртии Александра Бречалова?
Как погода будет в ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года в Ижевске и Удмуртии
Четыре собачки нашли своих хозяев благодаря акции «Хочу домой» в Ижевске
«Папина дочка»: уроженка Ижевска Алина Загитова выполнила сложный трюк с клюшкой и шайбой
Почти 29 миллионов направили на ремонт дорог и выполнение соцобязательств в Ижевске
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила 11-летнюю девочку в Ижевске
1 января 2019 года ижевчане могут принять участие в забеге обещаний
Роспотребнадзор Удмуртии дал несколько советов, чтобы праздник не омрачился отправлением
Обитатели ижевского зоопарка уже начали получать подарки
Ижевчане могут поздравить родных с Новым годом с большого экрана
Первую ледовую переправу открыли в Удмуртии
Что ижевчане смогут посмотреть в январе
В Удмуртии выбрали главу города Глазова