В зоопарке Ижевска появились обаятельные галаго

СЕГОДНЯ 16:23 2018-12-30T16:23:07+03:00

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Чуть больше недели назад в зоопарке Ижевска появились новые обитатели – пара сенегальских галаго, которые приехали из зоопарка Нижнего Новгорода. Алан и Ива – это уже сложившаяся пара. Влюбляют они в себя с первого взгляда своим невероятным забавным видом. Кстати, размером создания не больше ладошки.

- Сенегальский галаго широко распространён в Центральной Африке. Эти приматы активны ночью. В это время суток они отправляются на поиски корма. При этом они передвигаются, лазая вертикально и прыгая, преодолевают расстояние до 5 м. Спят, прижавшись тесно друг к другу, - рассказали в зоопарке.

Фото: зоопарк Удмуртии

Появление новичков в зоопарке в канун Нового года, кажется, уже становится традицией. В прошлом году на зимние каникулы всех радовал новый вид животного – двупалый ленивец. Теперь в праздники можно прийти понаблюдать и за малышками галаго.