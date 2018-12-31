Глава Ижевска выразил соболезнования родным погибших в результате взрыва газа в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 10:57 2018-12-31T10:57:18+03:00

На данный момент известно о 3 жертвах трагедии

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате частичного обрушения дома из-за взрыва бытового газа в Магнитогорске.

- Трагические известия с утра пришли из города Магнитогорска - от взрыва газа обрушилась многоэтажка. Ижевск год назад пережил подобную трагедию. От всех ижевчан - глубокие соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске, - сообщил глава на своей странице в Facebook.

Напомним, что взрыв прогремел 31 декабря около 6 часов утра. Сейчас продолжается разбор завалов.

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