2018-12-31T15:17:31+03:00
Общество

Глава Удмуртии выразил соболезнования близким погибших при трагедии в Магнитогорске

На данный момент известно о 4 погибших
Анастасия Волкова
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ФОТО: СоцсетиФОТО: Соцсети
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Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным погибших при взрыве жилого дома в Магнитогорске.

- Год назад аналогичное происшествие случилось в Ижевске. Поэтому жители Удмуртии с особо острой болью восприняли известие о страшной трагедии в Магнитогорске. Мы глубоко соболезнуем родным и близким погибших, а также жителям города и всей области. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем готовность оказать необходимую помощь, - сообщил глава.

На данный момент известно о 4 погибших и 4 госпитализированных в больницы людях. Под завалами находятся еще более 70 человек (подробнее).

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