В Удмуртии пройдет Рождественская гонка

СЕГОДНЯ 15:56 2018-12-31T15:56:24+03:00

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4 января в 16:00 в Ижевске на базе спорткомплекса Г.А. Кулаковой дадут старт традиционной «Рождественской вечерней лыжной гонке». Об этом сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки.

Участие в соревнованиях может принять каждый желающий, имеющий допуск врача. Мандатная комиссия будет работать с 13:00 до 15:00.

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