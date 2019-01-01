Фото с оленем и катание на упряжках: в Ижевске пройдет фестиваль креативных саней

1 Янв. 2019 2019-01-01T09:22:05+03:00

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В пятницу, 4 января, с 12:00 на Набережной Ижевского пруда пройдет фестиваль креативных саней «Лечу, как хочу!». Специально для этого мероприятия на площадке построят ледяную горку, где определят победителя фестиваля, сообщает пресс-служба Ижевска.

- Участники будут соревноваться в следующих номинациях: «Где это видано?» (мини-презентация саней в свободной форме), «Как по маслу» (самый дальний спуск с горки), «Докатились» (самый быстрый заезд), «Маленький, да удаленький» (семейный заезд) и «Лечу, как хочу!» (творческий спуск с горы), - сказано в сообщении.

Победители фестиваля получат тюбинги, ледянки, сладкие призы, билеты в кинотеатр, сертификаты в «Ижевские термы» и билеты на гонку «Январская метель» в Деревню Хаски.

Кроме того, участников и болельщиков ждет фотозона с оленем Пенелопой, катание на собачьих упряжках и интерактивная площадка для детей и родителей «Снеголэнд».

Отметим, подать заявку на участие в фестивале можно на самой площадке до начала мероприятия.

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