Более 30 пьяных водителей выявили в Удмуртии 31 декабря и в новогоднюю ночь

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:44:43+03:00

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За 31 декабря и новогоднюю ночь на дорогах Удмуртии выявили 34 водителя, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Всех исключили из процесса дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

По данным ГИБДД, ежегодно в начале января увеличивается количество ДТП по вине пьяных водителей. Автоинспекторы объясняют это продолжительностью праздников, когда водители садятся за руль после застолий.

- Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к вынужденным остановкам, а в случае владения информацией по факту управления водителем в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно сообщать о нем в дежурную часть ГИБДД по телефонам: (3412) 415-700, 415-701 или по тел. 02 (со всех мобильных - 102), - сказано в сообщении.

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