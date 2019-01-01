Более 5 миллионов рублей выделено Минспортом Удмуртии на молодежные проекты в 2018 году
В 2018 году министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии выделило 5 097 400 рублей на 41 молодежный проект, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего за год прошло 3 конкурса проектов, направленных на поддержку инициатив молодежи. Среди победителей первого – такие проекты, как «Удмуртский скороход – 2018», Образовательная площадка «ПроСТО секретов МДОО», Школа пресс-служб студенческих отрядов Удмуртской Республики, Республиканский слет детских и молодёжных общественных организаций «Время молодых», «оЖИВИ добро» - выпуск республиканской газеты «Живи».
Второй конкурс был направлен на поддержку проектов в области добровольчества. Победу одержали 10 проектов, среди них – поиск пропавших детей и подростков на территории Удмуртии (поисково-спасательный отряд «Регион 18»).
Победителями третьего конкурса стали форум «Инициатива», Фестиваль «Ижевская кругостветка» и другие.
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