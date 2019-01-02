2 Янв. 2019 2019-01-02T11:02:55+03:00

Очевидцы: в Ижевске с 13 этажа дома на Автозаводской выпала женщина Фото: ИГГС

В первый день нового года в Удмуртии погибла гостья из Москвы

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Страшная трагедия произошла 1 января в Ижевске - около 12:00 из окна дома по адресу ул. Автозаводская, 19 выпала женщина. Об этом сообщили очевидцы в нескольких группах соцсетей. По их словам, накрытое тело около 5 часов пролежало на улице, пока на месте происшествия работали представители следственной службы. Женщина выпала с 13 этажа, с балкона подъезда.

- Я живу в соседнем доме. В этот день мы гуляли с ребёнком, - рассказывает одна из жительни. - Я слышала, что погибшая приехала из Москвы, в гости к парню.

Возможно, причиной происшествия явился конфликт.

Очевидцы: в Ижевске с 13 этажа дома на Автозаводской выпала женщина фото: Типичный Ижевск

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