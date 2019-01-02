2 января в Ижевске ограничат движение транспорта по Пушкинской
2 января в Ижевске перекроют Пушкинскую - улица будет закрыта для движения транспорта с 18:00 до 21:00. В это время на Центральной площади будут проходить праздничные мероприятия - напомним, что с 19 часов здесь состоится уникальное свето-видеошоу и концерт группы «Ундервуд», а фасад здания Правительства УР превратится в настоящую театральную сцену.
Как сообщает ИжГЭТ, троллейбусные маршруты будут перенаправлены:
- 1 маршрут: Центр - ул.Советская - ул.УДМУРТСКАЯ - Воткинское шоссе - Администрация Индустриального района - Дом печати.
- 7 маршрут: Центр - ул.Советская - ул.УДМУРТСКАЯ - ул.Буммашевская - ул.Дзержинского - ул.Ворошилова - ул.Труда.
Автобусы 19 и 28 маршрутов, по информации ИПОПАТ, будут перенаправлены по ул. Карла Маркса.
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