2 Янв. 2019 2019-01-02T10:06:02+03:00

2 января в Ижевске ограничат движение транспорта по Пушкинской Фото: Архив «КП» в Ижевске

На время новогодних мероприятий центральная улица города будет перекрыта

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2 января в Ижевске перекроют Пушкинскую - улица будет закрыта для движения транспорта с 18:00 до 21:00. В это время на Центральной площади будут проходить праздничные мероприятия - напомним, что с 19 часов здесь состоится уникальное свето-видеошоу и концерт группы «Ундервуд», а фасад здания Правительства УР превратится в настоящую театральную сцену.

Как сообщает ИжГЭТ, троллейбусные маршруты будут перенаправлены:

- 1 маршрут: Центр - ул.Советская - ул.УДМУРТСКАЯ - Воткинское шоссе - Администрация Индустриального района - Дом печати.

- 7 маршрут: Центр - ул.Советская - ул.УДМУРТСКАЯ - ул.Буммашевская - ул.Дзержинского - ул.Ворошилова - ул.Труда.

Автобусы 19 и 28 маршрутов, по информации ИПОПАТ, будут перенаправлены по ул. Карла Маркса.

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