Рыбаки из Удмуртии провалилась под лед в Татарстане
31 декабря в Татарстане под лед провалился снегоход с двумя рыбаками из Удмуртии. Случай зафиксирован в Мензелинском районе, на реке Ик вблизи села Сарсаз-Горы.
Сообщение поступило днем на единый номер вызова экстренных служб 112 и было принято ГУ МЧС России по РТ. На место происшествия отправились силы ОСВОД РТ на аэроглиссере-амфибии «Патруль» и спасатели ЗПСО № 5 совместно с сотрудниками Центра ГИМС МЧС России по Удмуртской Республике на судне на воздушной подушке.
Как сообщает ИА «Татар-информ», рыбакам удалось выбраться из воды до прибытия спасателей и развести костер на острове Лебяжье. От медицинской помощи мужчины отказались.
Это уже второй подобный случай за декабрь.
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