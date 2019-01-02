2019-01-02T11:41:52+03:00
Происшествия

Рыбаки из Удмуртии провалилась под лед в Татарстане

Их снегоход ушел под лед на реке Ик. Мужчины остались живы.
Ардашева Екатерина
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ыбаки из Удмуртии провалилась под лед в Татарстане Фото: МЧС по РТыбаки из Удмуртии провалилась под лед в Татарстане Фото: МЧС по РТ
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31 декабря в Татарстане под лед провалился снегоход с двумя рыбаками из Удмуртии. Случай зафиксирован в Мензелинском районе, на реке Ик вблизи села Сарсаз-Горы.

Сообщение поступило днем на единый номер вызова экстренных служб 112 и было принято ГУ МЧС России по РТ. На место происшествия отправились силы ОСВОД РТ на аэроглиссере-амфибии «Патруль» и спасатели ЗПСО № 5 совместно с сотрудниками Центра ГИМС МЧС России по Удмуртской Республике на судне на воздушной подушке.

Как сообщает ИА «Татар-информ», рыбакам удалось выбраться из воды до прибытия спасателей и развести костер на острове Лебяжье. От медицинской помощи мужчины отказались.

Это уже второй подобный случай за декабрь.

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