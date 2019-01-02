В Ижевске посмотреть праздничные салюты можно будет со 2 по 6 января

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:41:01+03:00

Праздничные салюты пройдут в Ижевске со 2 по 6 января Фото: Эдуард КАРИПОВ

Они будут завершать вечернюю программу на Центральной площади

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Эти новогодние каникулы обещают стать для ижевчан и гостей столицы по-настоящему незабываемыми. Так, со 2 по 6 января жителей ждут праздничные салюты. Они будут завершать вечернюю праздничную программу на Центральной площади, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, что 2 января на главной площади города состоится световидеошоу и концерт группы «Ундервуд», 3 января - фестиваль «Свет. Холод. Огонь» и танцевальный флэшмоб «Удмуртия зажигает!», 4 января - фестиваль помощников Деда Мороза, 5 января фестиваль диджеев, а 6 января - концерт группы «Волга-Волга» и рождественские гулянья. Все мероприятия будут проводиться с 19:00 и завершаться фейерверками над площадью. 0+

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