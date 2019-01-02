В Ижевске разыскивают женщину, страдающую от психического расстройства

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:24:46+03:00

Она может проявлять агрессию по отношению к окружающим

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В Ижевске пропала 31-летняя Александра Тимофеева. 28 декабря, около 14:00 женщина вышла из дома на улице Ворошилова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18», она ушла в неизвестном направлении. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

На женщине был бордовый пуховик, серо-коричневые болоневые штаны, бордовая шапка и серые ботинки. Приметы: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, волосы прямые и короткие, окрашены в бордовый цвет. Глаза серо-зеленые, на левой руке есть шрамы. Речь невнятная.

Как сообщает ПСО «Регион 18», женщина - инвалид первой группы и страдает от психического расстройства. Может проявлять агрессию к окружающим.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить в Поисково-спасательный отряд «Регион 18» по телефону 8 (951) 195-29-71 (звонить можно круглосуточно) или в полицию по телефону 02.