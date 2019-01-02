В феврале в ижевских школах появятся Доски памяти военнослужащим

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:08:50+03:00

Их откроют к 30-летию со Дня вывода советских войск из Афганистана

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В ижевских школах появятся Доски памяти, посвященные военнослужащим. Их откроют 15 февраля. Событие будет приурочено к 30-летию со Дня вывода советских войск из Афганистана.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, инициатором открытия мемориальных табличек выступило региональное отделение общественной организации «Боевое братство». Инициативу поддержал глава города Олег Бекмеметьев.

- Многие ветераны боевых действий проводят открытые уроки, занятия в патриотических клубах, и я очень вам за это благодарен. Проект по созданию досок памяти, безусловно, будет нами поддержан. Уже сегодня в школах ведется подготовительная работа. Уверен, это начинание принесёт свои плоды, - отметил он во время встречи с представителями ветеранских общественных организаций 21 декабря 2018 года.

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