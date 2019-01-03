Спасатели Удмуртии два раза выезжали на помощь рыбакам в канун Нового года

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:00:07+03:00

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Не спокойным выдался последний день 2018 года для спасателей Удмуртии. Из-за аномальной теплой погоды в начале зимы вода в Каме и на разливах плохо замерзла и во многих местах остались промоины. После снегопадов все опасные места оказались под снегом. И в западню попали рыбаки с 29 на 31 декабря.

- 29 декабря около 20.58 поступило сообщение о том, что на реке Белая на разливах провалился снегоход с двумя рыбаками. Группа спасателей на снегоходе «Буран» и сотрудники ГИМС на снегоходе «Тайга» выдвинулись к месту происшествия. Учитывая обстановку на водоемах, двигаться пришлось только по проверенным дорогам. Прибыв на реку привлекли волонтеров со снегоходом на резиновом ходу. Так как рыбаки прибыли на рыбалку со стороны республики Башкортостан с движения спасателей к месту происшествия следов не было. Пришлось двигаться осторожно с множественными остановками и проверкой ледовой обстановки. Одновременно со спасателями Удмуртии на поиски выдвинулись спасатели соседних республик Башкортостан и Татарстан. Пострадавших обнаружили родственники спустя 2,5 часа, - рассказали в поисково-спасательной службе Удмуртии.

А 31 декабря в 12.10 выяснилось, что в районе деревни Зуевы Ключи на реке Кама вновь провалился снегоход, уже с другими рыбаками.

- В связи с обстановкой на воде напрямую до пострадавших на снегоходах было не добраться, к поисковым работам привлекли волонтеров на судне на воздушной подушке. Пострадавших обнаружили и совместно со спасателями ОСВОД республики Татарстан. Снегоход был деблокирован, а пострадавших доставили на правый берег Камы, - уточнили в поисково-спасательной службе.

Специалисты просят жителей быть острожное и не подвергать свою жизнь опасности.

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