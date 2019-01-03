«Удмуртия согревает»: В Ижевске группе «Ундервуд» подарили валенки

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:21:49+03:00

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В среду, 2 января, на Центральной площади выступила группа «Ундервуд». Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко показали жителям, что даже зимним вечером на улице может быть очень жарко!

Фото: Диля Ахмадишина

Ребята, невероятно эмоционально, исполнили свои самые популярные хиты: «Курим и молчим», «Точка невозврата», «Скарлетт Йоханссон едет в Херсон», «Товары и услуги», «Ангелы и аэропланы», «Очень хочется в Советский Союз» и, конечно, «Гагарин, я Вас любила!».

Фото: Диля Ахмадишина

- Как приятно, что 2018 год прошел в нескольких встречах с вами. «Ундервуд» гордится тем, что снова в Ижевске второго января! Здесь точно срывает крышу. Мы не забудем это ощущение чуда в этом прекрасном городе, у которого есть душа, - сказали ребята со сцены.

Фото: Диля Ахмадишина

Почти час невероятного движа и танцев завершился приятным сюрпризом для музыкантов. И.о. заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков подарил Максиму и Владимиру по паре валенок с надписью: «Удмуртия согревает».

Фото: Диля Ахмадишина

- Мне кажется, что в России, в частности в Удмуртии, в валенках нужно заниматься всем! В том числе играть в хоккей, в том числе лепить пельмени, даже встречать новый год и заниматься любовью, - пошутили музыканты со сцены.

Фото: Диля Ахмадишина

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