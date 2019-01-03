2019-01-03T09:55:06+03:00
Происшествия

В Ижевске пропал 33-летний мужчина

Последний раз его видели на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Красноармейская
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: предоставлено родственникамиФото: предоставлено родственниками
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В Ижевске 1 января пропал 33-летний Петриченко Николай Викторович. Как сообщают добровольцы поисково-спасательного отряда «Регион 18», около двух часов ночи он перестал выходить на связь с родными, и до настоящего момента место его нахождения неизвестно.

- Передвигался на автомобиле «Шевроле Лачетти» черного цвета, государственный номер 757 регион 18. Последний раз был замечен в районе улиц Карла Либкнехта и Красноармейская.

Приметы: среднего роста, худощавого телосложения

Был одет: черная куртка с капюшоном, черные классические брюки, черные остроносые ботинки. При себе имел спортивную сумку.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего либо его автомобиля, просим незамедлительно позвонить по телефонам: горячая линия ООУР «ПСО Регион 18» 8 951 195 29 71 либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102)

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