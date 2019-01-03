Администрация Ижевска прокомментировала сообщения о том, что в жилом доме обрушился потолок

3 Янв. 2019 2019-01-03T15:09:31+03:00

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По социальным сетям распространяется сообщение о том, что необходима помощь жителям, в квартире которых обрушился потолок. В тексте сказано, что это произошло в доме №37 по улице городок Машиностроителей.

- Жить в этом доме нельзя. В соседних квартирах малолетние дети, - говорится в сообщении.

Как сообщили в администрации города, повреждение потолка произошло в первой декаде декабря 2018 года.

- Дом аварийным признан в 2015 году. Поврежденное перекрытие в квартире отремонтировано. Жители квартиры 8 переехали в маневренный фонд, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что жители этой улицы уже не в первый раз страдают от всевозможных ЧП. Так, 4 декабря 2018 года в доме 48 произошел пожар. Площадь возгорания составила 240 кв. метров. Он же горел прошлым летом. Его сосед, дом под номером 44, пострадал от огня месяцем позже. А 29 ноября в квартире одной из двухэтажек по этой же улице рухнул потолок. 12 декабря было сообщение, что потолок восстановили.