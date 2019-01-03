Жительница Удмуртии прошла в финал вокального конкурса «Новая звезда»

3 Янв. 2019 2019-01-03T16:05:00+03:00

У нее есть все шансы победить на проекте

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Жительница Удмуртии Александра Муканова вышла в финал вокального конкурса «Новая звезда» (0+) телеканала «Звезда». В среду, 2 января, на телеэкраны вышел первый полуфинал, на котором девушка исполнила песню собственного сочинения «Тебе мила». Это было очень нежное, с нотками этноса, выступление. До этого перед членами жюри она была в образе рокерши.

- Вы же по образованию юрист? Вот если бы все юристы исполняли законы так, как вы сегодня спели, мы бы жили гораздо лучше, - поделился впечатлениями после ее выступления член жюри Леонид Якубович.

Трогательная песня задела абсолютно всех сидящих в зале, и девушка прошла в финал, который покажут уже в пятницу, 4 января, в 22.30 по местному времени.

Кстати, Александра поет каверы на корпоративных, свадебных, юбилейных вечерах. Любит ходить в лес и собирать грибы. Делает заготовки земляники, собирает травы и шиповник. Александра очень переживает за экологию, использует пакеты несколько раз, старается не копить пластик и так далее. Сама пишет песни и шьет костюмы.

СПРАВКА «КП»

«Новая звезда» – это первое в истории отечественных музыкальных конкурсов состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. На одной сцене встречаются самые яркие вокалисты. Каждый из них представляет свой родной край, признанные эксперты в сфере эстрадного искусства выбирают сильнейших. А финалистов и победителя определит масштабное голосование телезрителей всей страны.

Выступление Александры в 1.19 на видео.