Жительница Удмуртии прошла в финал вокального конкурса «Новая звезда»
Жительница Удмуртии Александра Муканова вышла в финал вокального конкурса «Новая звезда» (0+) телеканала «Звезда». В среду, 2 января, на телеэкраны вышел первый полуфинал, на котором девушка исполнила песню собственного сочинения «Тебе мила». Это было очень нежное, с нотками этноса, выступление. До этого перед членами жюри она была в образе рокерши.
- Вы же по образованию юрист? Вот если бы все юристы исполняли законы так, как вы сегодня спели, мы бы жили гораздо лучше, - поделился впечатлениями после ее выступления член жюри Леонид Якубович.
Трогательная песня задела абсолютно всех сидящих в зале, и девушка прошла в финал, который покажут уже в пятницу, 4 января, в 22.30 по местному времени.
Кстати, Александра поет каверы на корпоративных, свадебных, юбилейных вечерах. Любит ходить в лес и собирать грибы. Делает заготовки земляники, собирает травы и шиповник. Александра очень переживает за экологию, использует пакеты несколько раз, старается не копить пластик и так далее. Сама пишет песни и шьет костюмы.
СПРАВКА «КП»
«Новая звезда» – это первое в истории отечественных музыкальных конкурсов состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. На одной сцене встречаются самые яркие вокалисты. Каждый из них представляет свой родной край, признанные эксперты в сфере эстрадного искусства выбирают сильнейших. А финалистов и победителя определит масштабное голосование телезрителей всей страны.
Выступление Александры в 1.19 на видео.
Всероссийский вокальный конкурс "Новая Звезда-2019". Первый полуфинал.Наши сообщества: VK: https://vk.com/newstartv OK: https://ok.ru/novayazvezda Fb: https://www.facebook.com/newStarShow/ Instagram: https://www.instagram.com/new_star_tv/
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