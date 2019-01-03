2019-01-03T16:29:19+03:00
Происшествия

Жителя Ижевска наказали за поддельные водительские права

За пьяную езду он был лишен документов, но решил незаконным путем их «восстановить»
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: www.kp.ruФото: www.kp.ru
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В Ижевске вынесли приговор 32-летнему местному жителю за подделку водительского удостоверения. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, в 2018 году его лишили прав за то, что уже два раза он попался сотрудником пьяным за рулем. Два года он должен был отказаться от вождения автомобилем.

Однако, в июле прошлого года осужденный решил купить себе в Интернете фиктивное водительское удостоверение на вымышленное лицо. В начале ноября его останавливают сотрудники ГИБДД.

- При проверке водительского удостоверения были выявлены признаки подделки. В последствии, это подтвердила и технико-криминалистическая судебная экспертиза, - сообщили в пресс-службе.

Мировой судья назначил мужчине 240 часов обязательных работ.

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