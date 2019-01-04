2019-01-04T10:51:48+03:00
Общество

Удмуртия получит 199,888 млн рублей субсидий на лекарства

Распоряжение подписал председатель Правительства России
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Удмуртия получит 199,888 млн рублей субвенций из федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий жителей лекарствами. Распоряжение о распределении в 2019 году субвенций подписал председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Максимальный объем средств по Приволжскому федеральному округу получит Татарстан - 1,124 млрд рублей. В целом, согласно документу, распределено 3,667 млрд рублей.

Эти средства пойдут на оказание помощи отдельным категориям жителей в части лекарств, медицинских изделий, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов.

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дворник-художник нарисовал портрет молодого Калашникова на набережной Ижевска
За четыре дня новогодних выходных в Удмуртии поймали 142 пьяных водителя
Знаменитая американская рестлерша променяла Джона Сина на уроженца Ижевска
Жителя Ижевска наказали за поддельные водительские права
Жительница Удмуртии прошла в финал вокального конкурса «Новая звезда»
Администрация Ижевска прокомментировала сообщения о том, что в жилом доме обрушился потолок
Накануне Нового года в зоопарке Ижевска родилось пять мини-пигов
Дворник-художник из Ижевска нарисовал Эйфелеву башню на набережной
В Ижевске пропал 33-летний мужчина
«Удмуртия согревает»: В Ижевске группе «Ундервуд» подарили валенки
Спасатели Удмуртии два раза выезжали на помощь рыбакам в канун Нового года
В Ижевске показали уникальное световое шоу на здании правительства Удмуртии
Более 100 ижевчан примут участие в танцевальном флешмобе «Удмуртия заряжает»
Четыре пострадавших и машины «всмятку»: в Ижевске произошла авария с участием 6 авто
В феврале в ижевских школах появятся Доски памяти военнослужащим
В Ижевске разыскивают женщину, страдающую от психического расстройства
В Ижевске посмотреть праздничные салюты можно будет со 2 по 6 января
Рыбаки из Удмуртии провалилась под лед в Татарстане
2 января в Ижевске ограничат движение транспорта по Пушкинской
Очевидцы: в Ижевске с 13 этажа дома на Автозаводской выпала женщина
В Ижевске меняют контейнеры для мусора
Ижевский дворник-художник нарисовал на Набережной поросенка
Первый ребенок в 2019 году родился в Ижевске через 10 минут после боя курантов
Более 5 миллионов рублей выделено Минспортом Удмуртии на молодежные проекты в 2018 году
Более 30 пьяных водителей выявили в Удмуртии 31 декабря и в новогоднюю ночь
Фото с оленем и катание на упряжках: в Ижевске пройдет фестиваль креативных саней