Удмуртия получит 199,888 млн рублей субсидий на лекарства

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:51:48+03:00

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Удмуртия получит 199,888 млн рублей субвенций из федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий жителей лекарствами. Распоряжение о распределении в 2019 году субвенций подписал председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Максимальный объем средств по Приволжскому федеральному округу получит Татарстан - 1,124 млрд рублей. В целом, согласно документу, распределено 3,667 млрд рублей.

Эти средства пойдут на оказание помощи отдельным категориям жителей в части лекарств, медицинских изделий, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов.