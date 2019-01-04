4 Янв. 2019 2019-01-04T16:54:15+03:00

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В пятницу, 4 января, в Ижевске на улице 30 лет Победы произошел пожар. По сообщениям очевидцев, загорелась квартира на пятом этаже дома. Спасатели оперативно приехали на место возгорания и справились с пламенем.

Судя по видео, полыхало все помещение квартиры. Пока не сообщается о пострадавших и ущербе от огня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/685093" frameborder="0"></iframe> В Ижевске на улице 30 лет Победы произошел пожар.Автор видео: Иван Козлов