Жительница Удмуртии выступила в финале конкурса "Новая звезда", но упустила победу

5 Янв. 2019 2019-01-05T14:02:29+03:00

Александра Муканова во время исполнения композиции "Я падаю в небо"

Но у нее еще есть шанс получить приз зрительских симпатий

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Жительница Удмуртии Александра Муканова не смогла победить во всероссийском вокальном конкурсе "Новая звезда" (0+), который проводит телеканал "Звезда". Во время финала в прошедшую пятницу, 4 января, она исполнила сразу две композиции - сольную и групповую.

Первой девушка исполнила произведение собственного сочинения "Тебе мила", с которым уже выступала в полуфинале. Жюри отметили, что во второй раз выступление Александры было менее ярким и списали это на волнение. Певица Зара, которая также оценивает участников, тем не менее высоко оценила исполнение жительницы Удмуртии.

- Я не побоюсь признаться в любви Александре. Я стала поклонницей этой артистки с большим сердцем, - высказалась Зара.

Во время второй композиции Александра предстала перед жюри и зрителями в образе рокерши. Она исполнила песню "Я падаю в небо". Вместе с ней ее спела российская певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина, другие участники конкуса Kit Jah и Тамро Дудуния. Последняя и стала победительницей "Новой звезды" по мнению жюри.

Тем не менее, у Александры все еще есть шанс побороться за победу. Согласно правилам конкурса, второй приз получит победитель зрительского голосования, которое продлится до 23:59 12 января по московскому времени. Поддержать Александру можно на сайте телеканала "Звезда".

СПРАВКА «КП»

"Новая звезда" – это первое в истории отечественных музыкальных конкурсов состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. На одной сцене встречаются самые яркие вокалисты. Каждый из них представляет свой родной край, признанные эксперты в сфере эстрадного искусства выбирают сильнейших. А финалистов и победителя определит масштабное голосование телезрителей всей страны.