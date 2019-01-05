В Ижевске ищут пропавшего в декабре мужчину

5 Янв. 2019 2019-01-05T15:02:16+03:00

С 30 декабря он не выходит на связь с близкими

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В Ижевске разыскивают Миннибаева Рамиля Альфатовича 1967 года рождения, который с 30 декабря 2018 года не выходит на связь с близкими. Как сообщает "ПСО "Регион 18", он также не появлялся по месту работы.

- Проживал один (ул. 9 Января). Может передвигаться на автомобиле Лада Приора универсал серебристого цвета (госномер C841УК18), - передает поисково-спасательный отряд.

Приметы: рост 160-165 см, спортивного телосложения, волосы темные, короткие, глаза карие.

Во что одет: неизвестно. Обычно носил темную одежду спортивного стиля, вязаную шапку.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 951 195 29 71 или 02 (с мобильных 102).