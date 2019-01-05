2019-01-05T16:25:47+03:00
Общество

В Ижевске стартовал отборочный этап на первенство мира по шахматам среди школьников

Турнир продлится до 13 января
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Восемь лучших юных спортсменов по итогам соревнований смогут принять участие в первенстве мира в ТунисеВосемь лучших юных спортсменов по итогам соревнований смогут принять участие в первенстве мира в ТунисеФото: Сергей ГРАЧЕВ
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5 января в Ижевске стартовали Всероссийские соревнования по шахматам среди школьников, в которых принимают участие 165 участников из 13 регионов России. Это ребята из Улан-Удэ, Кировской, Свердловской и Нижегородской областей, Пермского края, Татарстана, Санкт-Петербурга, Удмуртии. Отметим, что все участники не старше 15 лет. Восемь лучших юных спортсменов по итогам соревнований смогут принять участие в первенстве мира в Тунисе.

Нынешние состязания пройдут в новом формате. Так, сначала спортсмены играют в шахматы с классическим контролем (каждому участнику дается 1,5 часа до конца партии + 30 секунд за каждый ход). Потом в быстрые шахматы (15 минут до конца партии + 10 секунд за каждый ход) и блиц (3 минуты до конца партии + 2 секунды за каждый ход). Победители определяются по сумме мест во всех трех турнирах.

Мероприятие проводит Федерация шахмат Удмуртии при поддержке правительства Удмуртии и согласованию ООО «Российская шахматная федерация». Организационную поддержку оказывает Международный школьный шахматный союз. Спонсор соревнований Корпорация «Центр». Соревнования проводятся в память об основателе Корпорации «Центр» Сергее Ощепкове. Он скоропостижно скончался в 2018 году. На протяжении 10 лет бизнесмен поддерживал и в буквальном смысле возрождал шахматы в регионе. При его участии стал активно работать Шахматный клуб, вновь стали проходить турниры.

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