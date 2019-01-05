Третье ДТП с погибшими произошло в Удмуртии 5 января

5 Янв. 2019 2019-01-05T19:08:19+03:00

Жертвами аварии в Воткинском районе стали три человека

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Около 15.20 5 января в Удмуртии произошло третье по счету смертельное ДТП. На 11 километре автомобильной дороги Воткинск - Шаркан Воткинского района автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с КАМАЗом.

- В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля Toyota Land Cruiser - мужчина, 1969 года рождения и два молодых человека, 1990 года рождения, скончались на месте, водитель автомобиля КАМАЗ - мужчина, 1972 года рождения, не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Напомним, что 5 января ДТП в Можгинском районе республики унесло жизни пяти человек. Детей среди них нет. (продолжение)

Еще раньше - утром - в дорожной аварии погиб воитель Ауди после столкновения с грузовиком. (продолжение)