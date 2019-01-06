2019-01-06T10:22:54+03:00
Общество

Синоптики предупреждают: в Удмуртии вновь ожидаются снегопады

На дорогах снежные заносы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии, 6 января, ожидаются снегопады и метель. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Водителей призывают быть предельно осторожными, на дорогах сохранится плохая видимость и снежные накаты. Температура воздуха днем - 7…-9 градусов, ночью -9…-11 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция Удмуртии призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию, снизить скорость, воздержаться от резких перестроений, отказаться от обгонов. Начинающим водителям рекомендуют вовсе отказаться от поездок.

Напомним, что 5 января на дорогах Удмуртии в аварии погибло девять человек (подробнее).

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