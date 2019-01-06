2019-01-06T11:26:41+03:00
Общество

На улицах Ижевска активно ведутся работы по уборке снега

Водителей просят быть аккуратными
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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На дорогах Ижевска и Удмуртии коммунальщики продолжают убирать снег. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В ночь на 6 января на дорогах работало 68 единиц техники.

6 января днем вышло 79 снегоуборочных машин, очищают улицы Бородина, Щорса, Смоленская, М. Горького, Кирова, Пушкинская, Милиционная, Песочная, Сарапульский тракт, Магистральная, Партизанская, Володарского, Чугуевского, Промышленная, И. Закирова, Самсонова, пр. Калашникова и переулок Железнодорожный.

Также очищают от снега микрорайоны Костина Мельница, Люлли, Медведево, Воложка, улицы и межквартальные проезды Татар-базара, Малиновой горы, Строителя.

- Трактора убирают тротуары в центре города, в Индустриальном и Ленинском районах, - говорится в сообщении.

Водителей просят быть передельно аккуратными на проезжей части.

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