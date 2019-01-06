Ранее судимого ижевчанина вновь задержали за кражу

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:11:45+03:00

Его поймали по «горячим» следам

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В Ижевске задержали мужчину, который подозревается в краже имущества одной из управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Ночью, злоумышленник спилил решетки на окнах и проник в помещение управляющей компании. Из помещения он украл два системных блока, два монитора и две клавиатуры, - сообщает ведомство.

Сотрудникам уголовного розыска удалось быстро установить личность подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый мужчина, который освободился из мест лишения свободы в конце декабря 2018 года. На данный момент подозреваемый задержан, похищенное имущество изъято.

Мужчина находится в изоляторе временного содержания, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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