2019-01-06T15:53:44+03:00
Общество

Всероссийские соревнования по шахматам: школьники из Удмуртии остаются в лидерах

Соревнования пройдут до 13 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На Всероссийских соревнованиях по шахматам школьники из Удмуртии не оставляют лидерские позиции. «Турнир памяти С.Ф. Ощепкова» продлится до 13 января, который является отборочным к первенству мира среди школьников до 15 лет.

Уже завершилось два тура и по итогам лидируют: Варвара Кузьмина (Нижегородская область), Ангелина Баушева (Свердловская область) – среди девочек до 9 лет.

Среди девочек до 11 лет лидируют школьницы из Удмуртии – Екатерина Сидорова, Софья Люкина и Карина Каюмова.

Также из Удмуртии в лидерах держатся Дина Кулькова и Анастасия Корепонова – среди девочек до 13 лет.

Полина Зяпаева, Анастасия Ироденко, Дарья Егорова девочки из Удмуртии вышли в лидеры по итогам двух туров среди девочек до 15 лет.

Мальчишки не остались в стороне, так Демид Стерхов и Илья Баранченко лидируют среди мальчиков до 9 лет, а Айрат Халитов среди мальчиков до 11 лет.

В соревнованиях среди мальчиков до 13 лет из Удмуртии остается на первых позициях Иван Селюнин.

В соревнованиях принимают участие 13 регионов России – 166 человек, победители которых получат право играть на первенстве мира среди школьников. Этот турнир пройдет в Тунисе в апреле 2019 года.

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