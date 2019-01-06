2019-01-06T17:10:09+03:00
Происшествия

Директор кафе украл у посетительницы личные вещи

Сумма ущерба составила 71 тысяча рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимый директор одного из кафе Ижевска, которого подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В конце декабря 2018 года, студентка отдыхала в кафе, там у нее произошел конфликт с еще одной посетительницей. Сотрудники кафе разняли их, далее руководитель отвел потерпевшую в кабинет и насильно забрал у нее телефон, ювелирные украшения и часы, - сообщает ведомство.

Ущерб составил 71 тысяча рублей, личность подозреваемого была установлена. Мужчина был задержан, часть похищенного имущества изъята. Теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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