Рождественские гуляния и концерт группы «Волга-Волга»: чем запомнится ижевчанам 6 января
В Ижевске на Центральной площади 6 января прошли праздничные гуляния перед Рождеством. Также выступил ВИА «Волга-Волга» из Казани. В мероприятии приняло участие более 6000 человек.
Фото: Эдуард Карипов
Фото: Эдуард Карипов
Фото: Эдуард Карипов
Фото: Эдуард Карипов
Концерт запомнится и всем присутствующим и участникам группы, как самый веселый, активный и зажигательный.
Фото: Эдуард Карипов
Фото: Эдуард Карипов
Несмотря на то, что было достаточно холодно, благодаря ВИА «Волга-Волга» стало жарко. Танцевали и взрослые, и дети, а также все присутствующие приняли участие в масштабном флешмобе от солиста ансамбля: он предложил образовать огромный хоровод вокруг главной елки площади, равнодушных не осталось.
Фото: Эдуард Карипов
Фото: Эдуард Карипов
После зажигательного выступления «Волга-Волга» праздничное мероприятие завершил салют.
Фото: Эдуард Карипов
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