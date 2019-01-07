2019-01-07T12:03:15+03:00
Новый год 2019

Рождественские гуляния и концерт группы «Волга-Волга»: чем запомнится ижевчанам 6 января

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Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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В Ижевске на Центральной площади 6 января прошли праздничные гуляния перед Рождеством. Также выступил ВИА «Волга-Волга» из Казани. В мероприятии приняло участие более 6000 человек.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Концерт запомнится и всем присутствующим и участникам группы, как самый веселый, активный и зажигательный.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Несмотря на то, что было достаточно холодно, благодаря ВИА «Волга-Волга» стало жарко. Танцевали и взрослые, и дети, а также все присутствующие приняли участие в масштабном флешмобе от солиста ансамбля: он предложил образовать огромный хоровод вокруг главной елки площади, равнодушных не осталось.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

После зажигательного выступления «Волга-Волга» праздничное мероприятие завершил салют.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

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