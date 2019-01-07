2019-01-07T12:39:22+03:00
Спорт

Ильназ Мухаметзянов и Анастасия Кайшева из Удмуртии победили в спринтерской гонке

Соревнования прошли 6 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/csp18Фото: vk.com/csp18
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В Ижевске, 6 января на Республиканском стрелково-спортивном комплексе имени Демидова прошли гонки Всероссийских соревнований по биатлону. Они являются отборочными к первенству мира.

Представитель Удмуртии показал отличный результат, среди юниоров победу одержал Ильназ Мухаметзянов. Он опередил спортсмена из Тюменской области на 30 секунд.

Также среди девушек победила Анастасия Кайшева из Можги. Несмотря на промах на стойке, она опередила спортсменку из Красноярска на 2,7 секунды и стала победительницей.

Фото: vk.com/csp18

Фото: vk.com/csp18

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